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4 минуты назад

Раненые бойцы группировки «Отважные» попросили вернуть их из госпиталя на фронт

Lenta.ru

Раненые бойцы группировки «О» («Отважные») просят вернуть их на передовую сразу после оказанной помощи в госпитале. Об этом рассказал один из хирургов в полевом госпитале в Луганской народной республике (ЛНР). Кадры с ним публикует РИА Новости.

Раненые бойцы «Отважных» попросили вернуть их на передовую
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Медик пояснил, что из числа пострадавших есть военнослужащие, которые нуждаются в эвакуации для оказания дальнейшего лечения, но «не могут оставить своих ребят».

«Если показания такие, что мы не можем не эвакуировать, конечно, мы осуществляем эвакуацию. Но бывают и с не очень обширными ранениями. Но чаще всего мы, конечно, эвакуируем», — сказал он.

В сентябре стало известно, что военнослужащие группировки «Отважные» нанесли удары по позициям и технике Вооруженных сил Украины в рамках выполнения задач спецоперации из реактивных систем залпового огня «Ураган».

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