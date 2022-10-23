В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
4 минуты назад

«Ростех» отреагировал на задержание СБУ главы завода «Мотор Сич»

Газета.Ru

Представитель госкорпорации «Ростех» заявил, что Россия провела полное импортозамещение двигателей для вертолетов. Таким образом он прокомментировал задержание президента украинского предприятия «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева, которого Служба безопасности Украины (СБУ) обвиняет в поставках двигателей для военных вертолетов РФ, передает РБК.

«Ростех» отреагировал на задержание СБУ главы завода «Мотор Сич»
Фото: motorsich.commotorsich.com

По словам представителя «Ростеха», общеизвестно, что украинские двигатели ставились на российскую вертолетную технику до 2014 года.

«Мы провели полное импортозамещение, в итоге машины уже давно оснащаются силовыми установками отечественного производства», — уточнили в госкорпорации.

Как отметил близкий к «Ростеху» источник РБК, задержание Богуслаева — это отражение «конфликта между местными элитами».

Ранее сообщалось, что СБУ подтвердила задержание директора завода «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. Уточняется, что задержанные подозреваются в госизмене.

По версии СБУ, задержанные якобы действовали в сговоре с представителями российской корпорации «Ростех», наладив контакты поставок оптовых партий украинских авиадвигателей в Россию через страны Ближнего Востока и Азии.

Армия,Наука и техника,Вячеслав Богуслаев,Мотор Сич,Ростех,СБУ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители