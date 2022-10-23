МО Белоруссии показало прибытие российских военных в республику

Минобороны Белоруссии впервые показало, как российские военные прибывают в республику. Военное ведомство опубликовало видеорепортаж в Telegram-канале.

Фото: Министерство обороны Республики Беларусь Министерство обороны Республики Беларусь

«Российские военнослужащие, входящие в состав региональной группировки войск (сил), прибывают в Республику Беларусь», - гласит подпись к фото.

На снимках женщина в военной форме встречает хлебом-солью российских солдат; бойцы стоят в строю на фоне прибывших колонн техники.