В ЦАР прокомментировали присутствие российских военных в республике

Присутствие российских военных инструкторов в целом можно назвать благоприятным для Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом заявил РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.

«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу», — указал он.

По его словам, иностранные военные находятся в стране на определенное время и покинут ее, когда проблемы безопасности будут решены. Саранджи также указал, что российские инструкторы не чтобы остаться, а чтобы обучить местных военных.