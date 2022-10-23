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4 минуты назад

В ЦАР назвали благоприятным присутствие российских военных инструкторов

Lenta.ru

Присутствие российских военных инструкторов в целом можно назвать благоприятным для Центральноафриканской Республики (ЦАР). Об этом заявил РИА Новости председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи.

В ЦАР прокомментировали присутствие российских военных в республике
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Тот факт, что российские военные инструкторы приезжают в Центральноафриканскую Республику — мы всегда этого хотели. Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идет ЦАР только на пользу», — указал он.

По его словам, иностранные военные находятся в стране на определенное время и покинут ее, когда проблемы безопасности будут решены. Саранджи также указал, что российские инструкторы не чтобы остаться, а чтобы обучить местных военных.

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