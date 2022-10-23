Российские войска огнем артиллерии остановили атаки двух ротных тактических групп Вооруженных сил Украины (ВСУ), усиленных танками, на южно-донецком направлении. Об этом в воскресенье заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На южно-донецком направлении противник атаковал позиции российских войск силами двух ротных тактических групп, усиленных танками, в направлениях населенных пунктов Новомихайловка, Никольское и Славное Донецкой Народной Республики. Огнем артиллерии подразделения противника были остановлены и рассеяны", - сказал Конашенков.
В ходе боевых действий уничтожены 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля.