Неизвестный беспилотник обстрелял ракетами базу США в Сирии

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

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Масштаб разрушений в результате нескольких ударов ракетами пока не ясен. Отмечается, что на базе прогремели после этого несколько взрывов.

Позже американские военные в ответ нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.