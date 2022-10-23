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1 час назад

Неизвестный беспилотник обстрелял ракетами базу США в Сирии

Lenta.ruиещё 1

Беспилотник неизвестного происхождения обстрелял ракетами базу ВС США на нефтяном месторождении Омар на юго-востоке Сирии. Об этом сообщает ливанский телеканал al-Mayadeen.

Неизвестный беспилотник обстрелял ракетами базу США в Сирии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Масштаб разрушений в результате нескольких ударов ракетами пока не ясен. Отмечается, что на базе прогремели после этого несколько взрывов.

Позже американские военные в ответ нанесли артиллерийские удары по сельскохозяйственным угодьям в окрестностях города Маядин.

Ранее сообщалось, что израильские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удары ракетами и авиабомбами по аэропортам Дамаск и Димас в Сирии. Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) смогли уничтожить две ракеты и четыре авиабомбы.

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