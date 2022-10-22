ВВС Израиля нанесли удар по аэропортам Дамаск и Димас

Истребители F-16 ВВС Израиля в пятницу нанесли авиационный удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, поразив радиолокационную станцию YLC-6M Вооруженных сил Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димаса. Об этом в субботу сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров в ходе брифинга.
"В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас. <…> Авиационными ударами ВВС Израиля поражена радиолокационная станция YLC-6M Вооруженных сил САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас", - отметил Егоров.