В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения

В районах Белгородской области началась установка оборонных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале в субботу глава региона Вячеслав Гладков , который также опубликовал кадры с линиями защитных сооружений.

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал он.

В субботу власти Белгородской области продлили до 6 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности, он был введен 11 апреля и продлевался несколько раз. Приграничные районы Белгородской области регулярно обстреливаются со стороны Украины.