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1 час назад

В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений

ТАСС

В районах Белгородской области началась установка оборонных сооружений, сообщил в своем Telegram-канале в субботу глава региона Вячеслав Гладков, который также опубликовал кадры с линиями защитных сооружений.

В Белгородской области начали устанавливать противотанковые сооружения
Фото: Telegram-канал "Настоящий Гладков"Telegram-канал "Настоящий Гладков"

"В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений", - написал он.

В субботу власти Белгородской области продлили до 6 ноября высокий (желтый) уровень террористической опасности, он был введен 11 апреля и продлевался несколько раз. Приграничные районы Белгородской области регулярно обстреливаются со стороны Украины.

Армия,Вячеслав Гладков,
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