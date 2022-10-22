Петреус: на Украину может быть введен многонациональный контингент

На Украину могут быть введены не силы НАТО, а «многонациональный контингент под руководством Вашингтона». Такой прогноз сделал бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус, сообщает РИА Новости.

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По словам Петреуса, нападение на члена НАТО, скорее всего, станет красной линией и вызовет «более активное вмешательство» альянса. Однако другие страны могут отреагировать на действия России «как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО».

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал, что столкновение НАТО с российской армией приведет к глобальной катастрофе. В свою очередь власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не станут участниками военных действий на Украине.