В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
30 минут назад

Петреус: на Украину может быть введен многонациональный контингент

Елена Прошина

На Украину могут быть введены не силы НАТО, а «многонациональный контингент под руководством Вашингтона». Такой прогноз сделал бывший директор ЦРУ и экс-командующий силами США и НАТО в Афганистане Дэвид Петреус, сообщает РИА Новости.

Петреус: на Украину может быть введен многонациональный контингент
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Петреуса, нападение на члена НАТО, скорее всего, станет красной линией и вызовет «более активное вмешательство» альянса. Однако другие страны могут отреагировать на действия России «как многонациональная сила под руководством США, а не как сила НАТО».

CBS News: находящаяся в Европе десантная дивизия США готова зайти на Украину

Президент Владимир Путин неоднократно предупреждал, что столкновение НАТО с российской армией приведет к глобальной катастрофе. В свою очередь власти США неоднократно подчеркивали, что американские военнослужащие не станут участниками военных действий на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Североатлантический альянс фактически «влез» в противостояние на Украине.

Армия,Дэвид Петреус,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЦРУ,НАТО,
46
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители