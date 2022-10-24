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11 минут назад

В Кремле подтвердили, что Путин присвоил звание Героя России командиру морпехов "Струне"

Газета.Ruиещё 4

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин присвоил звание Героя России командиру морпехов с позывным «Струна».

Кремль подтвердил присвоение Путиным звания Героя РФ командиру морпехов "Струне"
Фото: газета.ругазета.ру

«Было присвоено, да», — ответил он на вопрос журналиста.

Ранее RT сообщил, что Путин присвоил звание Героя России раненому военному «Струне», который потерял ногу.

1 октября сообщалось, что российский лидер присвоил звание Героя России заместителю главы администрации Херсонщины Алексею Катериничеву посмертно.

Катериничев погиб в ночь на 30 сентября. Как сообщил член Общественной палаты России Александр Малькевич, чиновника не стало в результате ракетного удара по Херсону. Накануне утром ВСУ прицельно били по дому, в котором проживал Катериничев.

13 сентября стало известно, что в Новосибирске безымянные улицы в бывшем военном городке могут быть названы в честь героев специальной военной операции.

Армия,Александр Малькевич,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Общественная палата России,
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