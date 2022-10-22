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54 минуты назад

Киев попросил боеприпасы для поставленных Берлином IRIS-T

Газета.Ru

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Украине срочно нужны боеприпасы для системы IRIS-T, которую Берлин передал Киеву.

Киев запросил срочную поставку боеприпасов к IRIS-T
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он указал, что противовоздушная оборона нужна Украине «сейчас», в течение «нескольких дней». Министр подчеркнул, что система IRIS-T работает уже неделю и «уже спасла много-много жизней».

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первый из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T уже прибыл на Украину.

Spiegel: Германия передала украинской армии первую систему ПВО IRIS-T SLM

Позднее министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что Берлин может поставить Украине остальные IRIS-T только в 2023 году. В свою очередь министр иностранных дел Германии Анналена Бербок указала, что у Украины достаточно танков и в настоящее время ей важнее поставки ПВО.

Армия,Анналена Бербок,Денис Шмыгаль,Алексей Резников,
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