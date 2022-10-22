Киев запросил срочную поставку боеприпасов к IRIS-T

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил в интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что Украине срочно нужны боеприпасы для системы IRIS-T, которую Берлин передал Киеву.

Он указал, что противовоздушная оборона нужна Украине «сейчас», в течение «нескольких дней». Министр подчеркнул, что система IRIS-T работает уже неделю и «уже спасла много-много жизней».

12 октября министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что первый из четырех обещанных Германией комплексов IRIS-T уже прибыл на Украину.