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5 минут назад

Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС

Деловая газета "Взгляд"

Все имеющиеся в распоряжении ВСУ ракеты применялись и продолжают применяться при обстрелах Каховской ГЭС, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Херсонской области Владимир Леонтьев.

Киев применил все имеющиеся виды ракет по Каховской ГЭС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все возможное ракетное оружие, которое находится в руках украинских вооруженных сил и поставлено коллективным Западом либо сохранилось со времен Советского Союза, оно было применено по Каховской ГЭС», – сказал Леонтьев в эфире «Соловьев Live», передает РИА «Новости».

Он рассказал, что ГЭС и Новая Каховка каждый день подвергаются ракетным обстрелам, в том числе HIMARS и HARM. Число ракет, который были запущены по ГЭС за сутки достигает 120 единиц.

Также он добавил, что заявления Киева о минировании российской стороной Каховской ГЭС являются ложью и инсинуацией.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что российская сторона якобы заминировала Каховскую ГЭС.

Он добавил, что ситуация на ГЭС из-за ее обстрелов и угроз со стороны Киева на данный момент не критичная.

Каховская ГЭС – шестая (нижняя и последняя) ступень каскада днепровских гидроэлектростанций. Расположена в 5 километрах от города Новая Каховка Херсонской области.

Ранее Россия распространила в Совете Безопасности ООН письмо с призывом предотвратить провокацию Киева и не допустить разрушение дамбы Каховской ГЭС.

Армия,СВО,Владимир Леонтьев,Владимир Зеленский,Совбез ООН,
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