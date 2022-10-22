Министерство обороны РФ сообщило об ударе Воздушно-космических сил по цехам оборонного предприятия «Коммунар», расположенного в городе Харькове. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате удара были уничтожены головные части для украинских противокорабельных ракет «Нептун», которые изготавливали на этом предприятии.

21 октября сообщалось, что российские военные уничтожили в Херсонской области ангар ВСУ с иностранной техникой.

В настоящее время на Украине продолжается специальная военная операция РФ, о ее начале объявил в феврале президент РФ Владимир Путин. Главными целями спецоперации он назвал прекращение геноцида народа Донбасса.