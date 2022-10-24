США введут новые санкции против России и Ирана из-за поставок беспилотников

Посольство США в Москве сообщило «Известиям» о намерениях Вашингтона ввести новые санкции в отношении России и Ирана из-за поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Также отмечается, что американская сторона намерена поднять данный вопрос в ООН .

«Имеются обширные доказательства использования БПЛА Россией как против военных, так и против гражданских целей на Украине. Мы готовимся активно применять все санкции США в отношении торговли оружием как с Россией, так и с Ираном и усложним продажу Ираном этого оружия РФ», — заявили в американском дипломатическом представительстве, не уточнив, какие именно ограничения планируется ввести.