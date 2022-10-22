Британия перебрасывает танки на базу НАТО в Германии для учений

Министерство обороны Великобритании перебрасывает порядка 60 танков Challenger 2 на базу НАТО в Германии для учений и операций на территории Европы. Об этом сообщает британская газета Telegraph.

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Отмечается, что речь идет о базе в немецком Зеннелагере. По данным издания, боеприпасы и техника хранятся там на случай, если Североатлантический альянс «призовет вмешаться в Восточной Европе».

Также сообщается, что в настоящее время среди членов НАТО ведутся дискуссии об увеличении объемов боеприпасов на немецкой базе для облегчения материально-технического обеспечения, если «Ла-Манш будет оспариваться».