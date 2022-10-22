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1 час назад

ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS
Фото: US ArmyUS Army

По данным ведомства, удар был нанесен в 8:25 утра. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

Сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры сейчас уточняются.

16 октября ВСУ обстреляли из HIMARS Ворошиловский район Донецка. В течение утра украинские войска также обстреляли Киевский, Кировский и Куйбышевский районы города.

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