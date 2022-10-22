ВСУ обстреляли электроподстанцию в ЛНР из HIMARS

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли электроподстанцию на окраине Старобельска ракетами из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в своем Telegram-канале.

Фото: US Army US Army

По данным ведомства, удар был нанесен в 8:25 утра. Всего украинской стороной было выпущено три ракеты.

Сведения о пострадавших и повреждениях инфраструктуры сейчас уточняются.