Российские танкисты сорвали наступление ВСУ на Херсонском направлении

"Самое сложное было то, что мы стояли в кустах, никого не было видно. Потом выехали, увидели два танка, наводчик с командиром отработали по ним. Мыслей никаких не было, я только слушал радиостанцию, команды командира и четко их выполнял. Ни страха, ничего не чувствовал".