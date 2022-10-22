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5 минут назад

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ на Херсонском направлении

Российская Газета

На Херсонском направлении экипаж российского танка Т-72 сорвал наступление ВСУ и поразил два украинских танка. При этом бронемашина I армейского корпуса ДНР получила четыре попадания, но из боя не вышла.

Российские танкисты сорвали наступление ВСУ на Херсонском направлении
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР, на позиции российский войск наступали два механизированных и один танковый батальон ВСУ. Для отражения атаки противника в бой из засады вступили танки Т-72.

- Появился небольшой мандраж. Дождались противника, который ехал с соседней лесополосы. Подпустили ближе. Как только противник был на расстоянии прямого выстрела, выкатились, произвели выстрел, откатились. Первым же выстрелом поразили танк противника, - рассказал командир танка Николай.

Механик-водитель Дмитрий дополнил рассказ товарища:

"Самое сложное было то, что мы стояли в кустах, никого не было видно. Потом выехали, увидели два танка, наводчик с командиром отработали по ним. Мыслей никаких не было, я только слушал радиостанцию, команды командира и четко их выполнял. Ни страха, ничего не чувствовал".

Воздушная тревога звучит по всей Украине

Слаженность экипажа и отработанные до автоматизма действия позволили российским танкистам маневрировать на поле боя. Хотя Т-72 c названием "Fire" получил четыре попадания, они оказались не критичными и машина осталась в строю.

Российские танкисты и мотострелки отразили атаку, уничтожив четыре танка противника, пять бронетранспортеров и 50 пехотинцев врага.

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