В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+8° в 
USD 61.20EUR 59.84
Войти в почту
2 минуты назад

«Отважные» применили против ВСУ «Солнцепеки» на краснолиманском направлении

Lenta.ruиещё 1

Бойцы группировки ВС РФ «Отважные», участвующие в спецоперации на Украине, применили против ВСУ огнеметные системы «Солнцепек». Видео публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

«Отважные» применили против ВСУ «Солнцепеки» на краснолиманском направлении
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА НовостиПресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Сообщается, что российские подразделения продолжают работать на краснолиманском направлении и наносить удары по опорным пунктам и местам скопления живой силы и техники украинских военных. Делается это для того, чтобы ВСУ не перешли в планируемое контрнаступление.

Система «Солнцепек» основана на вакуумных боеприпасах повышенной мощности. Они распыляют аэрозольное облако горючего вещества, которое поджигается специальным зарядом. Образующийся огненный шар создает в эпицентре взрыва зону высокого давления. Это позволяет термобарическим боеприпасам проникать в места, недоступные для осколочных. Один залп ТОС-1А накрывает четыре квадратных километра, а взрывные волны «накладываются» друг на друга, усиливая поражающий эффект.

В США рассказали, как будет развиваться контрнаступление ВСУ

Ранее публиковалось еще одно видео применения «Солнцепеков» в ходе спецоперации на Украине. «Отважные» использовали огнеметную систему на старобельском направлении, чтобы купировать наступление ВСУ.

Армия,СВО,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители