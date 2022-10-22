В ДНР заявили о прицельном огне ВСУ по пожарным

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут прицельный огонь по спасателям Донецкой народной республики (ДНР), приезжающим тушить пожары. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.

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Он уточнил, что за работой МЧС следят украинские квадрокоптеры, которые и корректируют прицельный огонь по спасателям. При этом, когда пожарные отъезжают на безопасное расстояние, обстрел прекращается. «Но стоит пожарным вновь появиться на месте, как над их головами снова появляется коптер, начинаются артобстрелы», — заявил Кострубицкий.

Министр отметил, что в настоящее время личный состав дежурных караулов перед каждым выездом в обстреливаемые районы надевает бронежилеты. Уже на месте вызова спасатели стараются обезопасить и технику, добавил он.