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48 минут назад

В ДНР заявили о прицельном огне ВСУ по пожарным

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ведут прицельный огонь по спасателям Донецкой народной республики (ДНР), приезжающим тушить пожары. Об этом рассказал в интервью ТАСС министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР Алексей Кострубицкий.

В ДНР заявили о прицельном огне ВСУ по пожарным
Фото: ТАССТАСС

Он уточнил, что за работой МЧС следят украинские квадрокоптеры, которые и корректируют прицельный огонь по спасателям. При этом, когда пожарные отъезжают на безопасное расстояние, обстрел прекращается. «Но стоит пожарным вновь появиться на месте, как над их головами снова появляется коптер, начинаются артобстрелы», — заявил Кострубицкий.

Министр отметил, что в настоящее время личный состав дежурных караулов перед каждым выездом в обстреливаемые районы надевает бронежилеты. Уже на месте вызова спасатели стараются обезопасить и технику, добавил он.

Ранее экстренные службы Херсона сообщили о поврежденной пожарной части после ракетного удара ВСУ. Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов уточнил, что ВСУ нанесли удар по Херсону из РСЗО HIMARS американского производства. «ПВО частично сработало, но часть ракет упало», — отметил он.

Армия,СВО,Кирилл Стремоусов,Алексей Кострубицкий,
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