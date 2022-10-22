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51 минуту назад

Хирурги полевого госпиталя в ЛНР рассказали о характере ранений

Lenta.ru

Хирурги полевого госпиталя в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о характере ранений на передовой. Подробности они сообщили в разговоре с РИА Новости.

Хирурги полевого госпиталя в ЛНР рассказали о характере ранений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что в последние два месяца стали часто встречаться такие поражающие элементы, как шарики и стреловидные элементы. По словам медиков, они отличаются от обычных осколков. «Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей», — приводит агентство слова одного из врачей.

Как считаю раненые бойцы, по ним бьют шрапнельными снарядами, поскольку боеприпас подрывается в воздухе и поражающие элементы травмируют сразу большое количество военнослужащих.

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