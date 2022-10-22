Хирурги полевого госпиталя в ЛНР рассказали о характере ранений

Хирурги полевого госпиталя в Луганской народной республике (ЛНР) рассказали о характере ранений на передовой. Подробности они сообщили в разговоре с РИА Новости .

Уточняется, что в последние два месяца стали часто встречаться такие поражающие элементы, как шарики и стреловидные элементы. По словам медиков, они отличаются от обычных осколков. «Они, несмотря на свои маленькие размеры, наносят очень большие повреждения внутри грудной и брюшной полостей», — приводит агентство слова одного из врачей.