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13 минут назад

МО РФ сообщило, что Су-30СМ ВКС России уничтожил украинский самолет в ходе патрулирования

ТАССиещё 5

Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ ВКС РФ, прикрывающий действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолетов, обнаружил и уничтожил самолет Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале в субботу.

Минобороны сообщило об уничтожении Су-30СМ украинского самолета
Фото: ТАССТАСС

"Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ. Во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ", - говорится в сообщении.

Армия,Минобороны России,
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