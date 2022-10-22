Израиль нанес ракетные удары в районе аэропорта Дамаска

Окрестности международного аэропорта Дамаска подверглись в ночь на субботу ракетной атаке Израиля. Об этом сообщил вещающий из Дубая телеканал "Аль-Хадас". По его информации, удары нанесли по военным складам, на которые ранее был доставлен груз с иранским оружием, предназначенным для шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии.

Фото: ТАСС ТАСС

Сведений о потерях среди шиитских бойцов не поступало, однако очевидцы рассказали, что слышали несколько мощных взрывов, которые раздались к юго-западу от города.

Согласно заявлению сирийского военного источника, переданному агентством SANA, израильские ракеты выпустили со стороны Тивериадского озера и оккупированных Голанских высот. "Сирийские средства ПВО открыли огонь в ответ на израильскую агрессивную акцию и поразили большинство воздушных целей противника", - говорится в документе.

Израильские ВВС 17 сентября во время ночной атаки на окрестности сирийской столицы поразили позиции шиитских формирований в районе Мазари-эль-Гуссуля поблизости от аэропорта, а также пригороды Сейида-Зейнаб и Эль-Кисва. Тогда при отражении атаки погибли пять сирийских военнослужащих.

Во время ударов по аэропорту Дамаска 10 июня израильские ВВС повредили две взлетно-посадочные полосы, было выведено из строя навигационное освещение воздушной гавани, задета диспетчерская вышка и нанесен ущерб зданию второго терминала. В результате сирийские власти объявили о временном закрытии международного аэропорта Дамаска, все регулярные рейсы перенесли в аэропорт Алеппо на севере страны.