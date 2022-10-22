Десантники ООН уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении

Десантное подразделений ВС России уничтожило батальон Вооруженных сил Украины , укомплектованный словенскими и македонскими танками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой Telegram-канал с кадрами досмотра уничтоженной техники.

Как говорится в публикации, десантники РФ держали оборону на криворожском направлении и в ходе боя полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Уточняется, что солдаты Украины применяли танки Т-72, которые Киев получил от НАТО по программе военной помощи.