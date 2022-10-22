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21 минуту назад

Российские десантники уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении

Елена Прошина

Десантное подразделений ВС России уничтожило батальон Вооруженных сил Украины, укомплектованный словенскими и македонскими танками. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свой Telegram-канал с кадрами досмотра уничтоженной техники.

Десантники ООН уничтожили батальон с танками из Македонии и Словении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как говорится в публикации, десантники РФ держали оборону на криворожском направлении и в ходе боя полностью уничтожили 1-й механизированный батальон 28-й отдельной механизированной бригады украинской армии. Уточняется, что солдаты Украины применяли танки Т-72, которые Киев получил от НАТО по программе военной помощи.

Армия,СВО,Верховный суд,НАТО,
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