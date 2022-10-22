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58 минут назад

Российские разведчики взяли в плен украинского боевика, брошенного ВСУ в поле

Вечерняя Москваиещё 1

Разведывательная группа Вооруженных сил РФ на Криворожском направлении взяла в плен брошенного своими сослуживцами бойца вооруженных формирований Украины, которому пришлось ночевать в поле.

Разведчики РФ взяли в плен брошенного своими бойца ВСУ
Фото: Минобороны РФМинобороны РФ

После выхода разведгруппы на ночное задание беспилотник засек человека, который лежал в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военный. Он сдался разведчикам в плен и сообщил, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили в поле. Боевик рассказал, что шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, потому что сильно устал.

По информации очевидцев среди военных, украинский пленный был рад, что не замерз насмерть, не подорвался на мине и ему не придется дальше сражаться, сообщает РИА Новости.

Украинские военнослужащие в марте 2022 года совершили минимум два военных преступления в отношении российских военнопленных. Об этом свидетельствуют данные доклада комиссии СПЧ ООН по расследованию на Украине, опубликованном 18 октября.

Армия,СВО,ООН,
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