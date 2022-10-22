Разведчики РФ взяли в плен брошенного своими бойца ВСУ

После выхода разведгруппы на ночное задание беспилотник засек человека, который лежал в поле рядом с воронкой от мины. Им оказался украинский военный. Он сдался разведчикам в плен и сообщил, что при спешном отступлении ему не нашлось места на бронетехнике и его просто бросили в поле. Боевик рассказал, что шел какое-то время в неизвестном направлении и в итоге лег спать, потому что сильно устал.