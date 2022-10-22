Какое оружие есть у Украины: самолеты, вертолеты, танки и оружие Запада у ВСУ

12 октября глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что Украина нуждается в дополнительных средствах огневого поражения, системах противовоздушной обороны и артиллерии. Перед этим президент США Джо Байден пообещал поддерживать Киев необходимым для обороны оружием, а президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что республика намерена увеличить поставки военной техники Украине. Новое оружие западного производства дополняет остатки советского вооружения и военной техники, которые остаются на Украине. Также поставки позволяют восполнить потери немногочисленных образцов вооружения украинского производства. «Лента.ру» разбиралась, какое оружие досталось Украине от СССР и что поставляет Запад.

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Какое оружие досталось Украине от СССР

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После распада СССР Украина, которая занимала ключевую позицию в возможном противостоянии Советского Союза и НАТО, стала страной с одной из крупнейших группировок войск в Европе. На территории Киевского, Прикарпатского и Одесского военных округов находилось около девяти тысяч танков, до 11 тысяч боевых машин пехоты (БМП) и бронетранспортеров (БТР), а также 18 тысяч артиллерийских установок и реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Также Украина получила 2 800 самолетов и вертолетов. После раздела Черноморского флота Украине досталось еще 12 самолетов и 30 вертолетов, а также 43 боевых корабля, 132 вспомогательных судна и катера. Страна стала наследницей военной инфраструктуры и предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) бывшего СССР.

Запасы советского вооружения на долгие годы стали основной статьей доходов Украины. Только с 1991 по 1994 год Украина продала вооружения и военной техники на сумму 32,4 миллиарда долларов. При этом большинство техники, которую продавала Украина, было создано в СССР. К примеру, бывший советский авианосец «Варяг», который был готов на 70 процентов, примерно за 30 миллионов долларов продали Китаю. Кроме того, в 1996 году Украина заключила контракт с оборонным ведомством Пакистана на поставку самых совершенных танков бывшего СССР — Т-80УД.

Даже после того как созданные на основе советских образцов изделия украинского ВПК стали предлагать потенциальным заказчикам, основу экспортных поставок составляли советские запасы. Так, за 2013 год Украина поставила на экспорт 111,2 тысячи единиц различного стрелкового оружия и 557 единиц бронетехники, артиллерийских и ракетных установок. Только Судану Украина передала 20 танков Т-72, 10 гаубиц 2С1 «Гвоздика» и Д-30, а также 20 боевых машин пехоты БМП-1. Такие темпы привели к исчерпанию запасов трех военных округов Вооруженных сил СССР и впоследствии стали одной из причин дефицита техники и вооружения у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Какое оружие производила Украина

При разделе имущества Вооруженных сил (ВС) СССР Украине досталось 205 крупных производственных объединений и 139 научно-производственных объединений оборонного сектора. Это позволило ремонтировать, модернизировать и производить различное вооружение и военную технику. Большинство этого оружия поставляли на экспорт, но были и образцы, которые состояли на вооружении ВСУ.

В 1992 году Украина начала работу над модернизацией советского Т-80УД, в результате чего появился танк Т-84 «Оплот». Несмотря на преимущества над базовой моделью, Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили всего несколько танков. Развитием Т-84 стал БМ «Оплот», но и он не повлиял на возможности украинских вооруженных сил, которые получили одну машину.

Основу танкового парка Украины составляют модификации советских Т-64Б и Т-64БВ, которые разработали в конструкторском бюро Харьковского завода транспортного машиностроения имени Малышева. В 2004 году ВСУ приняли на вооружение танк Т-64БМ «Булат», представлявший собой доведенные до уровня Т-84 танки Т-64Б\БВ. Оборонное ведомство страны заказало модернизацию 85 танков. Эти машины задействовали в конфликте в Донбассе, где выяснилось, что мощность двигателя недостаточна для веса «Булата». После этого Украина начала модернизацию базовых Т-64БВ, которые называют Т-64БВ образца 2017 года. К 2019 году ВСУ получили более 150 машин с новыми прицелами, системами связи и навигации. Также на вооружении Сухопутных войск и Нацгвардии по состоянию на начало 2021 года было более 400 танков Т-72 нескольких модификаций, включая доработанные Т-72АМТ.

В свою очередь, линейку бронетранспортеров БТР-60, БТР-70 и БТР-80 на Украине дополнили БТР-3, созданные на основе БТР-80 и являющиеся собственной разработкой БТР-4. Машины несли боевые модули, которые также использовали при модернизации гусеничных БМП-1У. Помимо машин с колесной формулой 8х8 на Украине создали россыпь бронеавтомобилей, которые выпустили в относительно небольших количествах: Kraz Shrek One, СБА «Новатор», СБА «Варта» и другие.

Также на Украине выпускали реактивную артиллерию: на вооружении ВСУ состоят реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Верба» с артиллерийской частью РСЗО «Град», разработанная на основе 9К58 «Смерч» РСЗО «Ольха» и некоторое количество систем «Буран».

Одним из предприятий советского ОПК, доставшихся Украине, стало Государственное киевское конструкторское бюро «Луч», разработавшее противотанковые комплексы «Стугна-П» и «Корсар». Также на Украине выпускали стрелковое оружие, которое состоит на вооружении ВСУ. В качестве замены снайперской винтовки Драгунова военные получили винтовку пехотного снайпера UAR-10. Кроме того, на вооружении ВСУ состоят антиматериальные винтовки Snipex Alligator и Snipex T-Rex калибра 14,5 миллиметра.

Стоить отметить, что украинские предприятия также выпускали копии советских конструкций. К примеру, усовершенствованную версию советского АГ-17 выпускали под обозначением КБА-117, а копия советского НСВ получила обозначение КТ-12,7.

Еще одним предприятием, оставшимся после распада СССР на территории Украины, стало госпредприятие «Антонов», на котором разработали советские транспортные самолеты Ан-124 и Ан-225. При этом боевые самолеты на Украине только ремонтировали и модернизировали. Так, в конце 2000-х годов на Львовском авиаремонтном заводе модернизировали советский истребитель МиГ-29 — незначительное количество усовершенствованных МиГ-29МУ1 передали Военно-воздушным силам Украины. Кроме самолетов, военные использовали модернизированные на местных предприятиях советские вертолеты Ми-8 и Ми-24. Считается, что ВСУ получили более 20 Ми-8МСБ с новыми двигателями и некоторое количество ударных Ми-24ПУ1. Также вооруженные формирования Украины используют выпускаемые в стране разведывательные беспилотники, включая аппараты «Фурия», «Лелека-100» и Spectator.

Какое оружие поставляют на Украину

Начало вооруженного конфликта в Донбассе продемонстрировало упадок ВСУ, некогда обладавших крупнейшими запасами вооружения. Новые образцы, которые зачастую основывались на советских разработках, не могли компенсировать дефицит, созданный за годы торговли советским наследием. Поэтому страны Запада начали поставлять вооружение Украине. До начала 2022 года только США выделили ВСУ частично безвозмездную военную помощь в размере более 2,7 миллиарда долларов. Среди прочего, Украине поставляли гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), противотанковые управляемые ракеты Next Generation Light Anti-tank Weapon (NLAW) шведского производства, противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin, а также внедорожники и патрульные катера типа Island.

После начала специальной военной операции России на Украине страны Запада расширили номенклатуру поставляемого вооружения. В первую очередь Украина получила технику советской разработки и основанные на ней модернизированные образцы, которые эксплуатировали в странах Восточной Европы. В частности, боевые машины пехоты БМП-1 и танки Т-72 Украине передали Польша и Чехия, а Словения отправила ВСУ построенные на основе Т-55 танки M-55S. Также The Wall Street Journal писал, что Чехия поставляла украинским военным боевые вертолеты Ми-24. В августе советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Северная Македония предоставила стране танки и самолеты. Считается, что Украине достались штурмовики Су-25 и танки Т-72. Советскую технику дополняют инженерные машины, бронеавтомобили, БТР и БМП западного производства, включая американские M113, британские FV103 Spartan, финские XA-185 и другие модели.

Также Запад поставляет Украине буксируемые и самоходные артиллерийские системы. С начала спецоперации в страну поставили американские буксируемые гаубицы M777 и самоходные артиллерийские установки (САУ) M109, Zuzana 2 из Словакии, немецкие PzH 2000 и французские Caesar. Также украинские военные используют польские САУ AHS Krab и самодвижущиеся гаубицы FH70. Помимо ствольной артиллерии США поставили Украине более 20 РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) с управляемыми ракетами Guided Multiple Launch Rocket System (GMLRS). Кроме того, Украина получила системы противовоздушной обороны, включая зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard, комплексы Stormer HVM и зенитную ракетную систему IRIS-T.

Есть ли у Украины ядерное оружие

Будучи частью Советского Союза, Украина обладала большими запасами ядерного оружия, которые достались республике после распада СССР. На территории страны находилось 130 межконтинентальных баллистических ракет УР-100Н, 46 ракет РТ-23 «Молодец» и 38 тяжелых бомбардировщиков.

В 1994 году Украина согласилась уничтожить запасы ядерного оружия — 5 декабря лидеры России, Украины, Великобритании и США подписали Будапештский меморандум о предоставлении республике гарантий безопасности в связи с ее присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве неядерного государства. До 1996 года из страны вывезли все боеголовки.

19 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что собирается инициировать проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума:

Позже министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что у Киева «есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности... гораздо большие, чем возможности у Ирана и Северной Кореи, о которых говорят со всех уровней и занимаются соглашениями о том, чтобы эти страны были денуклиаризированны». Он допустил, что Украина может создать ядерное оружие.

В мае президент России Владимир Путин отметил, что одной из основных причин начала спецоперации стали заявления Киева о возможном приобретении ядерного оружия в нарушение Будапештского меморандума. В том же месяце курирующий проекты в сфере атомной промышленности замруководителя департамента в Институте энергетики и финансов Сергей Кондратьев отметил, что запасы обогащенного урана и плутония на территории Запорожской АЭС являются избыточными. По его словам, такие объемы могут быть достаточными для производства ядерного оружия.