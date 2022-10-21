Индия испытала способную нести ядерный боезаряд ракету

Индия провела успешные испытание баллистической ракеты «Анги-Прайм», которая способна нести ядерный боезаряд. Об этом сообщает издание Times of India со ссылкой на источники в минобороны страны.

Фото: Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии. DRDO/Nampi/Savvy Запуск баллистической ракеты нового поколения Agni P в Индии. DRDO/Nampi/Savvy

Испытательный пуск прошёл с полигона на побережье штата Одиша.

«В ходе испытательного полета ракета прошла максимальную дальность, и все цели испытания были успешно выполнены. Это третье подряд успешное летное испытание ракеты "Агни-Прайм" подтвердило точность и надежность системы», – приводит заявление представителей министерства обороны страны Times of India.

Уточняется, что это уже третий пуск «Агни-Прайм» – двухступенчатой твердотопливной ракеты класса «земля - земля». Её дальность полёта составляет 1-2 тысячи километров. Отмечается, что ракета проходила испытание в июне и декабре 2021 года.