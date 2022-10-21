В Госдуме назвали число мобилизованных в России

Частичная мобилизация в России завершится на следующей неделе, число призванных на данный момент достигло 260 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина .

«На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра, статс-секретарь Министерства обороны Николай Панков и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский », — сказала Останина.

Она отметила, что на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизовали уже 260 тысяч человек. То есть, по словам Останиной, осталось набрать лишь 14% от необходимого числа.