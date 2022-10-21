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59 минут назад

В Госдуме назвали число мобилизованных в России

Елена Прошина

Частичная мобилизация в России завершится на следующей неделе, число призванных на данный момент достигло 260 тысяч человек. Об этом ТАСС сообщила глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина.

В Госдуме назвали число мобилизованных в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На следующей неделе мобилизация завершается. Об этом сказал замминистра, статс-секретарь Министерства обороны Николай Панков и это подтвердил начальник мобилизационного отдела Евгений Бурдинский», — сказала Останина.

Она отметила, что на сегодняшний день из 300 тысяч мобилизовали уже 260 тысяч человек. То есть, по словам Останиной, осталось набрать лишь 14% от необходимого числа.

Напомним, что частичная мобилизации была объявлена в России 21 сентября. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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