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15 минут назад

В США рассказали об «опасной зоне» в соперничестве с Китаем

Lenta.ru

Соединенные Штаты вступили в «опасную зону» в соперничестве с Китаем в Тихом океане. Возможности Военно-морских сил США в регионе оценил эксперт в области морской стратегии Джеймс Холмс в публикации для 19FortyFive.

В США рассказали об «опасной зоне» в соперничестве с Китаем
Фото: Damir Sagolj / ReutersDamir Sagolj / Reuters

«Опасная зона — это интервал, когда конкурент видит возможность разрешить какое-то стратегическое затруднение в свою пользу, обычно силой оружия. И это конечный интервал. Такой конкурент считает, что тенденции — в военной мощи, экономическом росте, демографии, чем угодно — скоро обернутся против него», — пишет Холмс.

Отмечается, что в ежегодном докладе Heritage Foundation Index of U.S. Military Strength вооруженные силы США признали «слабыми» для выполнения задач, поставленных перед ними в западной части Тихого океана.

Холмс приводит слова адмирала Фила Дэвидсона, который предположил, что Китай может нанести удар по Тайваню в 2027 году. Отмечается, что Военно-морским силам Народно-освободительной армии Китая могут угрожать размещенные в Тихом океане высокоточные ракеты. «Если "анти-военно-морские силы" США (и союзников) смогут предотвратить высадку китайских десантных сил на Тайване, это может помешать китайской стратегии. А срыв стратегии антагониста представляет собой золотой стандарт стратегической эффективности», — пишет Холмс.

В сентябре издание Popular Mechanics писало, что Китай сможет сравнять потенциал своих Военно-морских сил с американским военно-морским флотом к 2030 году.

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