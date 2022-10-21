В СПЧ назвали причины большого числа ошибочно мобилизованных в РФ

«Военкомы должны дать вал. Я разговаривал с конкретными людьми. Они просто нагло переписывают военно-учётные специальности. Человек — артиллерист, а его переписывают в мотострелки. Меняют категорию призыва. Была категория В, стала категория Б. У них есть сроки, у них есть проваленная работа. Они мобилизационной подготовкой не занимались, ничем не занимались, получали деньги и куда-то их тратили. Не занимались вещевым обеспечением для подготовки госрезерва на случай мобилизации. Я думаю, это не только головотяпство. Плюс ко всему воровство, ощущение безнаказанности.



У нас не наказан ни один военный начальник, который многократно повторял эти ошибки. Призывал людей, которых не должен был призывать. Ответственности нет. Их могут максимум что уволить. Если люди попадут на фронт, а по тем причинам, что их отправили, они могут просто погибнуть, они отвечать за это не будут. Такого закона нет».