В СПЧ назвали причины большого числа ошибочно мобилизованных в РФ

Ранее в Госдуме сообщили о возвращении домой около 10 тысяч граждан.
В России их намного больше, сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва» председатель Национального антикоррупционного комитета, член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. По его словам, такие ошибки происходят из-за стремления выполнить план любой ценой, безнаказанности, отсутствия медкомиссий.
«Военкомы должны дать вал. Я разговаривал с конкретными людьми. Они просто нагло переписывают военно-учётные специальности. Человек — артиллерист, а его переписывают в мотострелки. Меняют категорию призыва. Была категория В, стала категория Б. У них есть сроки, у них есть проваленная работа. Они мобилизационной подготовкой не занимались, ничем не занимались, получали деньги и куда-то их тратили. Не занимались вещевым обеспечением для подготовки госрезерва на случай мобилизации. Я думаю, это не только головотяпство. Плюс ко всему воровство, ощущение безнаказанности.
У нас не наказан ни один военный начальник, который многократно повторял эти ошибки. Призывал людей, которых не должен был призывать. Ответственности нет. Их могут максимум что уволить. Если люди попадут на фронт, а по тем причинам, что их отправили, они могут просто погибнуть, они отвечать за это не будут. Такого закона нет».
По словам Кабанова, ошибочная мобилизация зачастую происходит не только из-за отсутствия ответственности у военкомов и необходимости выполнения показателей. В военных комиссариатах нет медкомиссий, которые могут поставить верный диагноз человеку, пояснил он.
Ранее в СПЧ назвали самоуправство военкоматов дискредитацией спецоперации и ВС РФ Необходимо ввести персональную ответственность для государственных лиц, занимающихся проведением мобилизации, заявил Кирилл Кабанов в эфире радиостанции «Говорит Москва».