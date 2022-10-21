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37 минут назад

Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты

Российская Газета

Турция располагает новой баллистической ракетой, способной поражать цели на дистанции как минимум в 561 километр. Об этом в ходе выступления в Стамбуле заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Эрдоган заявил, что новая ракета называется "Тайфун".

"И это наше послание. Мы с удовольствием следим за этими новостями", - заявил турецкий лидер, слова которого цитирует издание Hurryet.

Ранее ряд западных СМИ сообщили о том, что Турция 18 октября провела испытания разработанной турецкой компанией Roketsan ракеты в акватории Средиземного моря. Запуск был осуществлен с мобильной платформы, размещенной недалеко от города Ризе. Ракета преодолела 560 километр, после чего упала у порта Синоп. Турецкие агентства отмечают, что это стало рекордным расстоянием для произведенных в стране ракет.

Армия,Реджеп Эрдоган,
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