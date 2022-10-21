Эрдоган подтвердил наличие у Турции новой баллистической ракеты

Турция располагает новой баллистической ракетой, способной поражать цели на дистанции как минимум в 561 километр. Об этом в ходе выступления в Стамбуле заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган .

"И это наше послание. Мы с удовольствием следим за этими новостями", - заявил турецкий лидер, слова которого цитирует издание Hurryet.

Ранее ряд западных СМИ сообщили о том, что Турция 18 октября провела испытания разработанной турецкой компанией Roketsan ракеты в акватории Средиземного моря. Запуск был осуществлен с мобильной платформы, размещенной недалеко от города Ризе. Ракета преодолела 560 километр, после чего упала у порта Синоп. Турецкие агентства отмечают, что это стало рекордным расстоянием для произведенных в стране ракет.