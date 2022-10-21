Появились подробности разговора Шойгу с Остином

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.
"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.
Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая, в ходе телефонного разговора также обсуждалась ситуация на Украине.