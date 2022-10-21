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1 час назад

Шойгу провел переговоры с министром обороны США

ТАСС

Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил с министром обороны США Ллойдом Остином актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине. Об этом в пятницу сообщили в российском военном ведомстве.

Появились подробности разговора Шойгу с Остином
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"21 октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединенных Штатов Америки Ллойда Остина. Обсуждены актуальные вопросы международной безопасности, включая ситуацию на Украине", - говорится в сообщении.

В Минобороны заявили о срыве наступления Украины под Херсоном

Министры обороны России и США в последний раз проводили переговоры 13 мая, в ходе телефонного разговора также обсуждалась ситуация на Украине.

Армия,СВО,Ллойд Остин,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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