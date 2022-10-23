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9 минут назад

Власти Херсона: армия РФ отбивает все атаки Украины

Ura.Ruиещё 3

Все попытки наступления украинской армии на Херсон успешно отражаются Вооруженными силами России. Об этом сообщил замглаы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Власти Херсона: армия России отбивает все атаки Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Несмотря на постоянные попытки укронацистов пробить линии обороны, союзные войска Российской Федерации отбивают все атаки», — написал Стремоусов в своем telegram-канале.

Он добавил, что в результате неудачных попыток наступления украинская армия терпит большие потери в живой силе и бронетехнике. Ситуация на фронтах Херсонской области остается без изменений. Перемещение мирных жителей из городов Херсонской области продолжается.

Ранее сообщалось о том, что украинские войска перешли в наступление на Херсонском направлении. Вооруженными силами России наступление было успешно сорвано. Херсонская область, как и другие освобожденные регионы РФ, по сей день подвергаются регулярным обстрелам со стороны Украины.

Спецоперация на Украине началась утром 24 февраля. В ходе нее Россией были освобождены и присоединены новые регионы.

Армия,Кирилл Стремоусов,
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