Путин присвоил звание «Герой России» командиру с позывным «Струна»

24-летний морпех стал известен после боев за Мариуполь, где он руководил освобождением города. Его можно назвать самым засекреченным командиром, имя военного не разглашается. Его лицо его закрыто, а голоса никто не слышал. Однако все узнают его по красному рюкзаку.