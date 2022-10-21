Путин присвоил звание «Герой России» командиру с позывным «Струна»

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Герой России» командиру российских морпехов с позывным «Струна». Об этом пишет RT.
24-летний морпех стал известен после боев за Мариуполь, где он руководил освобождением города. Его можно назвать самым засекреченным командиром, имя военного не разглашается. Его лицо его закрыто, а голоса никто не слышал. Однако все узнают его по красному рюкзаку.
Летом командир был ранен в бою и лишился ноги в результате подрыва. В настоящее время военный находится на реабилитации. После выздоровления Струна планирует вернуться в зону СВО.
Певица Юта посвятила морпеху песню под названием «Позывной Струна».