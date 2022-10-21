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8 минут назад

Путин присвоил звание «Герой России» командиру с позывным «Струна»

Елена Прошина

Президент РФ Владимир Путин присвоил звание «Герой России» командиру российских морпехов с позывным «Струна». Об этом пишет RT.

Путин присвоил звание «Герой России» командиру с позывным «Струна»
Фото: СоцсетиСоцсети

24-летний морпех стал известен после боев за Мариуполь, где он руководил освобождением города. Его можно назвать самым засекреченным командиром, имя военного не разглашается. Его лицо его закрыто, а голоса никто не слышал. Однако все узнают его по красному рюкзаку.

Летом командир был ранен в бою и лишился ноги в результате подрыва. В настоящее время военный находится на реабилитации. После выздоровления Струна планирует вернуться в зону СВО.

Певица Юта посвятила морпеху песню под названием «Позывной Струна».

Армия,Общество,Владимир Путин,
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