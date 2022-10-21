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17 минут назад

Washington Post: ВСУ сообщили о проблемах с системами ПВО

News.ru

Украина столкнулась с проблемами касательно систем ПВО, стоящими на вооружении ВСУ, а также с нехваткой ракет для них, приводит The Washington Post слова руководителя подготовки украинских войск ПВО Дениса Смажного. Отмечается, что Киев использует советские системы противовоздушной обороны, настаивая на поставках более современных средства ракетной защиты, таких как NASAMS или IRIS-T немецкого производства для закрытия «брешей в зоне покрытия».

ВСУ сообщили о проблемах с системами ПВО
Фото: Michal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look PressMichal Fludra/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нам необходимо заменить наши старые системы, потому что в скором времени они просто не смогут справляться с угрозами. И у нас заканчиваются ракеты, — заявил Смажный.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на неназванного чиновника Пентагона сообщило, что американские власти рассчитывают в ближайшие недели передать Украине первые зенитно-ракетные комплексы NASAMS. Чиновник добавил, что Вашингтон уже передал Киеву большой количество разных средств ПВО, включая более 1,4 тысячи переносных ракетных комплексов Stinger.

Армия,СВО,Пентагон,
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