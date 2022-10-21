ВСУ сообщили о проблемах с системами ПВО

Украина столкнулась с проблемами касательно систем ПВО, стоящими на вооружении ВСУ, а также с нехваткой ракет для них, приводит The Washington Post слова руководителя подготовки украинских войск ПВО Дениса Смажного. Отмечается, что Киев использует советские системы противовоздушной обороны, настаивая на поставках более современных средства ракетной защиты, таких как NASAMS или IRIS-T немецкого производства для закрытия «брешей в зоне покрытия».