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55 минут назад

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли очередной рубеж ВСУ и пленили трех солдат

Никита Бородкин

Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли очередной рубеж обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен троих солдат противника на Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По славам главы региона, солдаты «отработали образцово» и смогли захватить инженерные оборонительные сооружения, а также получили большое количество трофейного оружия.

Кадыров рассказал о взятых несовершеннолетними сыновьями в плен бойцах ВСУ

«Благодаря отваге и мужеству бойцов из Чеченской Республики, действующих совместно с другими российскими подразделениями, враг постепенно выдавливается из хорошо оборудованных огневых позиций», — рассказал Кадыров.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее Кадыров заявил, что полностью поддерживает принятое президентом России Владимиром Путиным решение о введении военного положения в Запорожье, Донбассе, Херсонской области. Глава Чечни считает, что безопасность страны должна обеспечиваться не только «федеральным центром, но и региональными властями».

Рамзан Кадыров,Владимир Путин,
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