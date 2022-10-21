Чеченские бойцы батальона «Запад-Ахмат» заняли очередной рубеж обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взяли в плен троих солдат противника на Донбассе. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

По славам главы региона, солдаты «отработали образцово» и смогли захватить инженерные оборонительные сооружения, а также получили большое количество трофейного оружия.

«Благодаря отваге и мужеству бойцов из Чеченской Республики, действующих совместно с другими российскими подразделениями, враг постепенно выдавливается из хорошо оборудованных огневых позиций», — рассказал Кадыров.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».