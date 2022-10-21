Песков: Во время стрельбы на полигоне Путин попал по гонгу

Во время стрельбы из снайперской винтовки на полигоне в Рязанской области президент РФ Владимир Путин попал по гонгу. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Sputnik.

«Там попадания по гонгу были. Гонг был слышен. Сколько именно [попаданий] - я не могу вам сказать», - сообщил Песков.

По его словам, президент берет оружие в руки весьма и весьма часто. Глава государства предпочитает сам испробовать новые модели оружия, которые ему неоднократно предоставлялись.

«Я не думаю, что это связано с военной операцией, тем более что Путин брал оружие в руки далеко не два раза, а весьма и весьма часто, это совершенно нормальная практика. Он сам предпочитает испробовать какие-то новые модели, ему неоднократно они представлялись», – сообщил Песков.

Он также отметил, что Путин активно интересовался процессом подготовки на полигоне в Рязанской области. Президент продолжает держать тему в поле своего внимания. При этом он подчеркнул, что о посещении других полигонов пока речи нет.