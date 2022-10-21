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22 минуты назад

В Минобороны заявили о срыве наступления Украины под Херсоном

Мария Иванова

Российские войска за последние сутки сорвали две попытки наступления Украины в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны, опубликованной 21 октября.

Также российские военные уничтожили в Херсонской области ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

Украинские СМИ сообщили о втором ударе по Харькову

В Минобороны заявили, что на запорожском направлении армия РФ отбросила украинские подразделения на исходные позиции, а на николаево-криворожском - сорвала попытки проникновения до 20 групп диверсантов в тыл.

Российские военные также сообщили, что украинская армия пыталась форсировать реку Жеребец в районах ЛНР и ДНР, Украина понесла потери в 25 военных.

Замглавы губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов ранее заявил, что за последние полтора месяца Украина потеряла на херсонском направлении около 9,8 тысячи военных и 1590 единиц техники, в том числе 320 танков.

Армия,Видео,СВО,Кирилл Стремоусов,
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