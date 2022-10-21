В Минобороны заявили о срыве наступления Украины под Херсоном

Российские войска за последние сутки сорвали две попытки наступления Украины в Херсонской области. Об этом сообщается в сводке Минобороны, опубликованной 21 октября.

Также российские военные уничтожили в Херсонской области ангар с украинской военной техникой иностранного производства.

В Минобороны заявили, что на запорожском направлении армия РФ отбросила украинские подразделения на исходные позиции, а на николаево-криворожском - сорвала попытки проникновения до 20 групп диверсантов в тыл.

Российские военные также сообщили, что украинская армия пыталась форсировать реку Жеребец в районах ЛНР и ДНР, Украина понесла потери в 25 военных.