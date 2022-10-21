На танках и вертолетах: как главы государств проверяют боеготовность войск

Верховный главнокомандующий лично проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, а также мероприятия по боевому слаживанию подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.
Проверка боеготовности войск один из важнейших вопросов для руководителя любой страны. Мы решили собрать фотографии глав государств во время их инспекционных визитов к военным.
Мировые лидеры на военных полигонах, учениях и смотрах – в галерее «Рамблера».