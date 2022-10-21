На танках и вертолетах: как главы государств проверяют боеготовность войск

Президент России Владимир Путин посетил военный полигон в Рязанской области, где проходит подготовка мобилизованных граждан.

1/9 Верховный Главнокомандующий, президент РФ Владимир Путин во время посещения военного полигона Западного военного округа в Рязанской области для проверки хода подготовки мобилизованных военнослужащих Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/9 Олаф Шольц на зенитной установке «Гепард», во время посещения полигона, где проходят обучение военнослужащие ВСУ, август 2022 года Фото: DPA\TACC 3/9 Теперь уже бывший премьер-министр Британии Лиз Трасс катается на танке во время своего визита в Эстонию, март 2022 года Фото: flickr.com 4/9 Президент Белоруссии Александр Лукашенко на полигоне «Осиповичский», февраль 2022 года Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/9 Президент Франции Макрон на военной базе в Орлеане, 2020 год Фото: Zuma\TACC 6/9 Реджеп Тайип Эрдоган (вверху) на церемонии передачи вертолетов T-129 ATAK турецкой армии, 2014 год Фото: ТАСС 7/9 Глава Китая Си Цзиньпин во время инспекции гарнизона НОАК в Гонконге, 2017 год Фото: Zuma\TACC Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/9 Лидер КНДР Ким Чен Ын во время наблюдения за испытательным запуском ракет малой дальности из района порта Вонсан на восточном побережье Северной Кореи, 2019 год Фото: EPA/KCNA/ТАСС 9/9 Президент США Джо Байден во время встречи с американскими военнослужащими из 82-й воздушно-десантной дивизии, дислоцированными в польском Жешуве, март 2022 года Фото: ТАСС

Верховный главнокомандующий лично проверил практические занятия по тактической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, а также мероприятия по боевому слаживанию подразделений и готовность военнослужащих к выполнению задач в районах спецоперации.

Проверка боеготовности войск один из важнейших вопросов для руководителя любой страны. Мы решили собрать фотографии глав государств во время их инспекционных визитов к военным.