В Кремле ответили на вопрос о возвращении двухлетней службы в армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение двухлетней службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков подчеркнул, что у Кремля «нет никакой позиции по этому поводу».

«И, конечно, здесь главное - это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», - заявил он.

Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил рассмотреть возвращение к двухлетней службе в армии.

Он отмечал, что это увеличило бы численность вооруженных сил и помогло бы лучше подготовить военных. По мнению Джабарова, двухлетняя служба позволила бы избежать частичных мобилизаций в будущем.

Сенатор подчеркивал, что армии поступает «очень сложная» техника и обучать пользоваться ей «достаточно напряженно».