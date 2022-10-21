В Кремле ответили на вопрос о возвращении двухлетней службы в армии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не обсуждали возвращение двухлетней службы в армии. Об этом сообщает РИА Новости.
Песков подчеркнул, что у Кремля «нет никакой позиции по этому поводу».
«И, конечно, здесь главное - это мнение министерства обороны. Но никаких обсуждений на этот счет в Кремле не было», - заявил он.
Ранее сенатор Владимир Джабаров предложил рассмотреть возвращение к двухлетней службе в армии.
Он отмечал, что это увеличило бы численность вооруженных сил и помогло бы лучше подготовить военных. По мнению Джабарова, двухлетняя служба позволила бы избежать частичных мобилизаций в будущем.
Сенатор подчеркивал, что армии поступает «очень сложная» техника и обучать пользоваться ей «достаточно напряженно».
С 1968 года продолжительность срочной службы в советской, а затем и в российской армии составляла два года, закон от 2006 года сократил срок службы до одного года.