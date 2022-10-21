Картаполов: участники теробороны могут получить статус ветеранов

«Одно дело – тоже важное – где-то стоять и охранять условный мост… при этом не находясь под… огневым воздействием, и совсем другое… дело вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому… это все будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно получат статус ветерана боевых действий», — заявил Картаполов.