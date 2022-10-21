Картаполов: участники теробороны могут получить статус ветеранов

Участники территориальной обороны, которым придется выполнять боевые задачи с риском для жизни, могут получить статус ветеранов боевых действий. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в ходе встречи с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге.
В ходе встречи депутат отметил, что получение звания и статуса будет зависеть от того, какие задачи будут выполнять служащие в территориальной обороне.
«Одно дело – тоже важное – где-то стоять и охранять условный мост… при этом не находясь под… огневым воздействием, и совсем другое… дело вступать в огневой контакт с диверсионно-разведывательными группами при их розыске и уничтожении. Поэтому… это все будет очень внимательно изучаться, и те, кто реально будет выполнять задачи, связанные с риском для жизни, безусловно получат статус ветерана боевых действий», — заявил Картаполов.
Напомним, что 19 октября президент РФ Владимир Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также поручил создать в этих регионах территориальную оборону. Она будет в том числе состоять из россиян, призванных по частичной мобилизации.