Песков ответил на вопрос о призыве женщин в армию

В Кремле не идет никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, что ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, российские власти должны взять пример с Израиля, который призывают в армию женщин.

«Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к подобному предложению.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. 14 октября президент Владимир Путин рассказывал, что она должна завершиться в течение двух недель — из 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек.