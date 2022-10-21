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50 минут назад

Песков: в Кремле не обсуждают идею призыва женщин в армию

Никита Бородкин

В Кремле не идет никаких обсуждений о возможности призыва в армию женщин. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков ответил на вопрос о призыве женщин в армию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Напомним, что ранее с подобной инициативой выступил депутат Госдумы Алексей Чепа. По его словам, российские власти должны взять пример с Израиля, который призывают в армию женщин.

«Никак. Тоже никаких обсуждений на этот счёт не было», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, как в Кремле относятся к подобному предложению.

Частичная мобилизация в России идет с 21 сентября. 14 октября президент Владимир Путин рассказывал, что она должна завершиться в течение двух недель — из 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек.

21 октября председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой по различным причинам.

Армия,Общество,Андрей Картаполов,Алексей Чепа,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Госдума,
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