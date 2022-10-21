Почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой по различным причинам

Около 10 тысяч мобилизованных в России вернули домой по различным причинам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, пишет ТАСС.
«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам», — заявил Картаполов во время встречи с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге в пятницу, 21 октября.
Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу, ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.
14 октября Путин заявил, что частичное мобилизация в РФ завершится в течение двух недель. Тогда президент отметил, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек. Президент подчеркивал, что денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей.