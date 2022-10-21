Почти 10 тысяч мобилизованных вернули домой по различным причинам

Около 10 тысяч мобилизованных в России вернули домой по различным причинам. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов , пишет ТАСС .

«На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам», — заявил Картаполов во время встречи с волонтерами «Единой России» в Санкт-Петербурге в пятницу, 21 октября.

Напомним, что 21 сентября Путин объявил о начале частичной мобилизации в России. Как объяснял министр обороны Сергей Шойгу , ей подлежат россияне, состоящие в запасе, имеющие боевой опыт и необходимую военно-учетную специальность.

14 октября Путин заявил, что частичное мобилизация в РФ завершится в течение двух недель. Тогда президент отметил, что из запланированных 300 тысяч мобилизованных в военные части уже направили 222 тысячи человек. Президент подчеркивал, что денежное довольствие каждого мобилизованного рядового после зачисления в часть составит 195 тысяч рублей.