Стало известно о завершении учений ОДКБ в Таджикистане

Отмечается, что действие происходило на полигоне «Харбмайдон», который находится рядом с границей с Афганистаном. Маневры направлены на подготовку и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил о старте на полигоне Успеновский учений мобилизованных военных запаса, которые раньше проходили службу в танковых войсках. Военными совершенствуются навыки стрельбы из танков Т-80БВ по целям на различных дистанциях. Сообщалось о ведении огня по мишеням, которые имитируют танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.