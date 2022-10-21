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29 минут назад

Стало известно о завершении учений ОДКБ в Таджикистане

Лера Букина

Обьединенный пресс-центр учений ОДКБ сообщил о завершении в Таджикистане учений «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) государств-членов ОДКБ Центрально-Азиатского региона (ЦАР) коллективной безопасности, передает РИА Новости.

Стало известно о завершении учений ОДКБ в Таджикистане
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что действие происходило на полигоне «Харбмайдон», который находится рядом с границей с Афганистаном. Маневры направлены на подготовку и ведение боевых действий КСБР ЦАР по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства – члена ОДКБ.

В ОДКБ проинформировали об остановке продвижения главных сил «боевиков» вглубь территории государства – члена ОДКБ.

Ранее телеканал «Звезда» сообщил о старте на полигоне Успеновский учений мобилизованных военных запаса, которые раньше проходили службу в танковых войсках. Военными совершенствуются навыки стрельбы из танков Т-80БВ по целям на различных дистанциях. Сообщалось о ведении огня по мишеням, которые имитируют танки, артиллерийские орудия, расчеты противотанковых гранатометов и другие огневые средства условного противника.

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