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12 минут назад

На Украине заметили американские машины HEMTT

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины получили американские ремонтно-эвакуационные машины M984A4 на шасси грузовика HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck). Машину заметили у линии боевого соприкосновения, пишет «Российская газета».

На Украине заметили американские машины HEMTT
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

M984A4 предназначена для эвакуации поврежденной колесной техники.

«Судя по тому, что большая часть подбитых и вышедших из строя бронетранспортеров и бронеавтомобилей боевики просто бросают, можно сделать вывод, что пока из-за океана переброшено ограниченное число РЭМ», — пишет издание.

Автор предположил, что эвакуационные машины действуют совместно с подразделениями, вооруженными реактивными системами залпового огня M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).

M984A4 на шасси грузовика с колесной формулой 8х8 и дизельным двигателем получили лебедку и подъемный кран.

В августе «Уралвагонзавод» передал Министерству обороны России партию модернизированных танков Т-90М «Прорыв» и бронированных ремонтно-эвакуационных машин БРЭМ-1М.

Армия,Минобороны России,Уралвагонзавод,
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