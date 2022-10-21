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15 минут назад

Кадыров рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ

Lenta.ru

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку прорыва на одном из участков, подконтрольных отряду специального назначения «Ахмат». Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Также он опубликовал видео последствий отраженной атаки.

Кадыров рассказал о неудачной попытке прорыва ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По словам Кадырова, бойцам спецназа «Ахмат» удалось уничтожить танк и бронемашину пехоты ВСУ, а также живую силу противника.

«Это всего лишь один из многих участков, где противник раз за разом предпринимает безуспешные попытки прорваться, неся при этом огромные потери как в технике, так и в живой силе», — сообщил он.

Ранее Минобороны сообщало, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались совершить «самоубийственную» атаку в Херсонской области, однако были отброшены. Бои с ВСУ попали на видео.

Армия,Рамзан Кадыров,
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