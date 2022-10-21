В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+7° в 
USD 61.50EUR 60.44
Войти в почту
24 минуты назад

Поддерживать семьи мобилизованных хотят по-новому

Лера Букина

У призванных в рамках частичной мобилизации граждан должна появиться возможность заводить дополнительные банковские карты на имя родственника. Так считает депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов, передает РИА Новости.

Поддерживать семьи мобилизованных хотят по-новому
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Он обратился с соответствующей инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Леонов подчеркнул, что главой государства было поручено установить определенный минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего (минимум 195 тысяч рублей). Однако депутат указал на отсутствие технической возможности переводить такую доплату своим семьям и родственникам.

В этой связи, по словам Леонова, целесообразно предусмотреть в стране подачу мобилизованным заявления на выпуск дополнительной карты, «привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника».

Кроме того, важно, чтобы мобилизованные могли заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части, считает депутат. Еще один вариант, по его словам, - дать возможность решать этот вопрос в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.

21 сентября в России объявили частичную мобилизацию. В понедельник, 17 октября, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице завершилась частичная мобилизация. По словам градоначальника, задачи по призыву удалось выполнить в полном объеме. Также накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в Московской области завершена частичная мобилизация. По его словам, задача Минобороны была полностью выполнена.

Армия,Общество,Михаил Мишустин,Олег Леонов,Андрей Воробьев,Сергей Собянин,Госдума,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители