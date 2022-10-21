Поддерживать семьи мобилизованных хотят по-новому

У призванных в рамках частичной мобилизации граждан должна появиться возможность заводить дополнительные банковские карты на имя родственника. Так считает депутат Госдумы от «Новых людей» Олег Леонов, передает РИА Новости.

Он обратился с соответствующей инициативой к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Леонов подчеркнул, что главой государства было поручено установить определенный минимальный уровень денежного довольствия для мобилизованного военнослужащего (минимум 195 тысяч рублей). Однако депутат указал на отсутствие технической возможности переводить такую доплату своим семьям и родственникам.

В этой связи, по словам Леонова, целесообразно предусмотреть в стране подачу мобилизованным заявления на выпуск дополнительной карты, «привязанной к счету военнослужащего, на имя его конкретного родственника».

Кроме того, важно, чтобы мобилизованные могли заполнять соответствующий документ в финансовом отделении воинской части, считает депутат. Еще один вариант, по его словам, - дать возможность решать этот вопрос в момент написания заявления на выпуск зарплатной карты.