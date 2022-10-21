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1 час назад

В Херсоне рассказали о неудачных попытках наступления ВСУ

Lenta.ru

Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о неудачных попытках наступления украинской армии в регионе. Его цитирует РИА Новости.

«На данном этапе на подступах к линии обороны Херсонщины все без изменений. Все попытки украинских подразделений вклиниться вглубь нашей обороны отбиты. Город Херсон как крепость уже сейчас готовится к обороне», — заявил Стремоусов.

Ранее стлало известно, что украинские войска выпустили 12 ракет по гражданской переправе в Херсоне. В результате четыре человека погибли.

Армия,Видео,Кирилл Стремоусов,
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