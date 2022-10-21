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1 час назад

Мобилизованный отец троих детей погиб в зоне СВО

Lenta.ru

Россиянин Андрей Хомиченко, который попал в ряды Вооруженных сил (ВС) России в ходе частичной мобилизации, погиб в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в администрации поселка Усть-Баргузин Баргузинского района Республики Бурятии, пишет «Чита.ру».

Мобилизованный отец троих детей погиб в зоне СВО
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Весной 2022 года Хомиченко уже принимал участие в спецоперации — он вернулся домой в июне. Впоследствии россиянин попал под частичную мобилизацию. Прощание с ним состоится в пятницу, 21 октября, в бурятской Усть-Баргузине.

Хомченко родился в Забайкалье. Он окончил Балягинское училище по специальности «электромонтер» и проходил срочную службу в армии с 1994 года. У мужчины трое несовершеннолетних детей.

В четверг, 20 октября, стало известно о гибели мобилизованного 23 летнего россиянина. В 2017 году его призвали на срочную службу, где он служил в должности водителя взвода транспортирования ракет. Он получил повестку в военкомат и был призван 22 сентября, погиб 4 октября.

В октябре из нескольких регионов России начали поступать сообщения о гибели призванных по мобилизации граждан в СВО. Так, 13 октября стало известно о гибели пятерых призывников из Челябинской области, а 14 октября было объявлено о гибели троих мужчин из Кежемского и Богучанского районов Красноярского края. 17 октября появилась информация о гибели 40-летнего десантника из Каменска-Уральского.

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