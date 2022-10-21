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1 час назад

В Думе предложили для мобилизованных способ перевода денег семьям

Мария Иванова

Депутат Госдумы Олег Леонов («Новые люди») предложил открывать для мобилизованных дополнительные банковские карты на имена их родственников. Об этом сообщает РИА Новости.

Свое предложение депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину. Депутат объяснил, что благодаря таким картам мобилизованные смогут переводить семьям свое довольствие.

Путин и Шойгу посетили мобилизованных в Рязанской области

Леонов подчеркнул, что у мобилизованных нет технической возможности переводить деньги родственникам из зоны боевых действий.

По мнению депутата, мобилизованные должны иметь право подавать заявления на выпуск дополнительной карты, привязанной к счету военнослужащего. Карту он предложил выпускать на имя одного из родственников.

По задумке Леонова, заявления на карты мобилизованные смогут заполнять в финансовых отделениях воинской части.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что денежное довольствие каждого мобилизованного рядового составит 195 тысяч рублей в месяц после зачисления в часть.

Путин отмечал, что мобилизованным должны выплачивать довольствие и во время обучения. Его размер он не уточнил.

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