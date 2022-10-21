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12 минут назад

Стало известно об обучении ВСУ инструкторами Запада

Lenta.ru

Пленный майор морской пехоты украинских войск Николай Мищенко рассказал, что инструкторы Запада обучали Вооруженные силы Украины (ВСУ) воевать в городах уже в 2016 году, сообщает РИА Новости.

«Люди были подготовлены»: Что известно об обучении ВСУ инструкторами Запада
Фото: ТАССТАСС

Мищенко заявил, что в то время предполагалось урегулировать ситуацию на Украине мирным способом — с помощью Минских соглашений. Когда он служил в центре оперативного боевого обеспечения (ВМС ВСУ), в часть приезжали британские инструкторы и проводили занятия по тактической военной медицине.

При этом в учебных центрах — например, в национальном центре Львовской области — присутствовали американцы, британцы и военные из других стран, которые «занимались обучением личного состава».

По словам майора, инструкторы учили украинских военных «порядку штурмовых действий, например, тех же зданий, зачистке, ведению боевых действий в урбанизированной местности, то есть, городской местности».

«Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия», — заключил Мищенко.

Армия,СВО,Николай Мищенко,
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