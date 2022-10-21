«Люди были подготовлены»: Что известно об обучении ВСУ инструкторами Запада

«Это были как обычные занятия, но, как я понимаю, шло к тому, чтобы люди были подготовлены к таким моментам. Не как в Великую Отечественную, вышли в поле, окопались и воюют, а что будут городские бои, и дабы люди понимали, получили практику, с ними проводились эти занятия», — заключил Мищенко.